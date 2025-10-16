heute journal - der Podcast : Gaza-Deal: Wer hat welche Interessen?

16.10.2025 | 20:00 |

Nach dem unterzeichneten Friedensplan für Gaza bleiben viele Fragen offen. Unter anderem, ob die Waffenruhe hält und wer eigentlich welche Interessen an einem Friedensprozess hat – jenseits von Israelis und den Palästinensern. Viele politische Player ringen um Macht, Geld und Einfluss in der Region. Dafür ist es wichtig, dass der Waffenstillstand Bestand hat. Darum bemühen sich der amerikanische Präsident Trump und zahlreiche arabische Länder.