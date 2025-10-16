heute journal - der Podcast:Gaza-Deal: Wer hat welche Interessen?
Nach dem unterzeichneten Friedensplan für Gaza bleiben viele Fragen offen. Unter anderem, ob die Waffenruhe hält und wer eigentlich welche Interessen an einem Friedensprozess hat – jenseits von Israelis und den Palästinensern. Viele politische Player ringen um Macht, Geld und Einfluss in der Region. Dafür ist es wichtig, dass der Waffenstillstand Bestand hat. Darum bemühen sich der amerikanische Präsident Trump und zahlreiche arabische Länder.
Host Hanna Zimmermann und "heute journal" - Moderatorin Marietta Slomka werfen einen genaueren Blick auf die verschiedenen Akteure, Pläne und Interessen, die hinter dem begonnenen Friedensprozess im Nahen Osten stehen. Darüber sprechen sie mit dem Washington-Korrespondenten Elmar Theveßen und der Nahost-Korrespondentin Golineh Atai.
Außerdem geht es um die Frankfurter Buchmesse. Wir fragen die Bookfluencer Clara Lösel und Thomas Sachsenmaier, welchen Einfluss Social Media auf die Lesefreude junger Menschen hat.
