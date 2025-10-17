Europa League: Ausschluss von Maccabi-Fans wird zum Politikum

Premier kritisiert, UEFA fordert Handeln:Starmer: Ausschluss von Maccabi-Fans "falsche Entscheidung"
Fans von Maccabi Tel Aviv dürfen aus Sicherheitsgründen nicht zum Spiel bei Aston Villa. Scharfe Kritik kommt von Premier Starmer und aus Israel. Auch die UEFA fordert ein Handeln.
Der Ausschluss der Fans des israelischen Fußballklubs Maccabi Tel Aviv aus Sicherheitsgründen für das Spiel in der Europa League am 6. November bei Aston Villa schlägt hohe Wellen. Die Anweisung zum Ausschluss sei von der verantwortlichen Sicherheitsberatungsgruppe gekommen, hatte der englische Premier-League-Klub am Donnerstag mitgeteilt. Die Polizei habe demnach Bedenken hinsichtlich der öffentlichen Sicherheit außerhalb des Stadions, da mit möglichen Protesten zu rechnen sei.
Der Fall beschäftigt nun auch die britische Politik. Premierminister Keir Starmer will einen Ausschluss der Maccabi-Fans verhindern. Der 63-Jährige schrieb auf der Plattform X:
Starmer betonte: "Wir werden Antisemitismus auf unseren Straßen nicht tolerieren. Die Aufgabe der Polizei ist es, dafür zu sorgen, dass alle Fußballfans das Spiel genießen können, ohne Angst vor Gewalt oder Einschüchterung haben zu müssen."
Scharfe Kritik aus Israel: "Feige Entscheidung"
In Israel verurteilte Außenminister Gideon Saar diese Entscheidung als "beschämend". Er fordere die britischen Behörden auf, "diese feige Entscheidung rückgängig zu machen", schrieb er auf X.
Die im Januar aus der Hamas-Geiselhaft entlassene Emily Damari, laut eigener Aussage eingefleischter Maccabi-Fan, kritisierte den Ausschluss ebenfalls scharf. Auf der Plattform X schrieb sie:
Der Generaldirektor von Maccabi Tel Aviv, Jack Angelides, zeigte sich in einem Interview mit der BBC bestürzt "über das potenzielle Signal", das diese Entscheidung aussende.
UEFA fordert Klubs und Behörden zum Handeln auf
Die UEFA erklärte, dass die lokalen Behörden "für Entscheidungen über die Sicherheit von Spielen in ihrem Gebiet verantwortlich" bleiben.
Deshalb seien Klubs und die zuständigen Behörden aufgerufen, sich auf die Umsetzung geeigneter Maßnahmen zu einigen, um dies zu ermöglichen.
In der Stellungnahme von Aston Villa heißt es: "Der Verein steht während des gesamten Prozesses im ständigen Dialog mit Maccabi Tel Aviv und den lokalen Behörden. Die Sicherheit der Fans und der Anwohner steht bei allen Entscheidungen an erster Stelle."
Polizei: "Risikoreiches" Spiel
Die örtliche Polizei in Birmingham teilte mit, dass sie das Spiel nach einer "gründlichen Bewertung" als "risikoreich" eingestuft habe. Diese Bewertung basiere auf jüngsten Entwicklungen und vergangenen Vorfällen. Beispielsweise war es beim Europa-League-Spiel zwischen Ajax Amsterdam und Maccabi im vergangenen Jahr zu gewalttätigen Attacken gegen israelische Fußballfans gekommen.
Im Fußball, aber auch in anderen Sportarten gab es immer wieder propalästinensische Proteste bei Sportereignissen mit israelischer Beteiligung. Hintergrund ist das israelische Vorgehen im Gazastreifen. Auch nach der Vereinbarung zu einem Waffenstillstand haben sich die Wogen nicht gänzlich geglättet.
