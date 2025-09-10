Charlie Kirk: Trump-Unterstützer in Utah erschossen

Der Trump-Unterstützer und einflussreiche Podcaster Charlie Kirk ist bei einer Veranstaltung erschossen worden. Er hatte eine Rede an einer Uni gehalten, als die Schüsse fielen.

Kirk galt als einer der bekanntesten rechtsgerichteten Aktivisten in den USA. Quelle: AP / SALT LAKE TRIBUNE OUT I Tess Cowley

Der bekannte rechtskonservative US-Aktivist Charlie Kirk ist nach einem Attentat gestorben. Das teilte US-Präsident Donald Trump und Kirks Organisation Turnin Point am Mittwoch mit. Kirk war kurz zuvor während einer Veranstaltung an einer Universität im US-Bundesstaat Utah angeschossen und in eine Klinik gebracht worden. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.

Wie CNN und andere Sender berichten, fielen die Schüsse, während Kirk eine Rede an einer Universität in der Stadt Provo im US-Bundesstaat Utah hielt. Auf Videos im Internet ist zu sehen, wie Kirk vor einer großen Menschenmenge im Freien spricht, als ein lauter Knall zu hören ist. Kirk greift sich kurz an den Hals und fällt von seinem Stuhl, woraufhin die Zuhörer flüchten.

Kirk spielte Rolle bei Trumps Wiederwahl

Kirk galt als einer der bekanntesten rechtsgerichteten Aktivisten in den USA und steht Trump nahe. Der 31-Jährige ist Mitbegründer und Chef von Turning Point USA. Die Gruppe tritt für die Verbreitung konservativer Standpunkte an Highschools, Colleges und Universitäten ein. Seine Veranstaltungen im ganzen Land ziehen in der Regel viele Menschen an.

Mit der "Charlie Kirk Show" hatte er außerdem einen eigenen Podcast. Beobachter schreiben Kirk eine Schlüsselrolle bei Trumps Wiederwahl und im Bemühen der Republikaner zu, mehr Unterstützung unter jungen Menschen in den USA zu gewinnen. Kirk war mit der Podcasterin Erika Frantzve verheiratet, mit der er zwei kleine Kinder hat.

US-Präsident Trump sprach sein Beileid aus und kündigte an, alle Flaggen bis Sonntag auf Halbmast setzen zu lassen. Auf Truth Social schrieb er: "Niemand verstand die Jugend der Vereinigten Staaten von Amerika besser oder hatte ein besseres Gespür für sie als Charlie."

FBI kündigt Ermittlungen an

Zunächst hieß es, dass ein Verdächtiger festgenommen wurde. Laut "New York Times" soll es sich bei dem Festgenommen allerdings nicht um den Verdächtigen handeln. "Es gibt keinen Verdächtigen in Gewahrsam, die Ermittlungen dauern an", erklärte Ellen Treanor, Sprecherin der Universität, in einer Stellungnahme.

Der Campus der Universität wurde nach dem Attentat geräumt. Quelle: AP

Die Universität teilte mit, dass vier Behörden die Schießerei untersuchen: die Polizei von Orem, die Polizei der Utah Valley University, das FBI und das Ministerium für öffentliche Sicherheit von Utah. FBI-Chef Kash Patel bestätigte umfassende Ermittlungen.

Newsom: Angriff auf Kirk ist "widerlich" und "abscheulich"

Der Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, bezeichnete den Tod Kirks als "großen Verlust" und beschrieb den Aktivisten als "eine der stärksten" konservativen Stimmen. "Charlie war ein enger Freund und Vertrauter von mir. Er wird schmerzlich vermisst werden.", sagte er vor Reportern.

"Der Angriff auf Charlie Kirk ist widerlich, abscheulich und verwerflich", schrieb Newsom als Vertreter der Demokratischen Partei im Onlinedienst X. "In den Vereinigten Staaten von Amerika müssen wir politische Gewalt in jeder Form ablehnen."

Der Gouverneur des US-Bundesstaates Utah, Spencer Cox, teilte auf X mit, Amerikaner aller politischer Richtungen müssten sich vereinen, um diese Tat zu verurteilen: "Gewalt hat in unserem öffentlichen Leben keinen Platz." Auch der Gouverneur des US-Bundesstaats Kalifornien, Gavin Newsom, verurteilte die Tat auf das Schärfste.

Erinnerungen an Trump-Attentat

Das politische Klima in den USA gilt als aufgeheizt. Vor gut einem Jahr war Trump selbst bei einem Wahlkampfauftritt in Butler im US-Bundesstaat Pennsylvania am Ohr verletzt worden, der Schütze wurde von Sicherheitskräften getötet.

Ein weiterer Mann steht derzeit in Florida vor Gericht, weil er mutmaßlich im September 2024 Schüsse auf Trump abfeuern wollte, als dieser in West Palm Beach Golf spielte.

