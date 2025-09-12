Attentat auf Charlie Kirk:Neue Ära der Gewalt in den USA?
Ein Mord, der das politische Klima weiter anheizt: Der Tod von Charlie Kirk fällt in eine Zeit wachsender Spannungen. Steuern die USA auf eine neue Ära der Eskalation zu?
Eine demokratische Abgeordnete in Minnesota, im Juni getötet - in ihrem eigenen Zuhause. Ein Brandanschlag auf die Residenz des Gouverneurs von Pennsylvania. Zwei mutmaßliche Attentatsversuche auf Donald Trump während seiner Wahlkampagne. Und nun: der Mord an dem konservativen Aktivisten Charlie Kirk.
Demokraten wie auch Republikaner verurteilen das Attentat. Doch obwohl weder Täter noch Motiv bislang bekannt sind, wird Kirks Tod teils bereits als politisch motivierte Ermordung gewertet - als Resultat einer zunehmend aufgeheizten gesellschaftlichen Stimmung.
- Der rechtskonservative US-Aktivist Charlie Kirk wurde am Mittwoch auf dem Campus der Utah Valley Universität in Orem im Bundesstaat Utah durch einen Schuss getötet.
- Der Täter ist weiterhin auf der Flucht. Eine mögliche Tatwaffe wurde in einem Wald entdeckt.
- Zwei Personen, die fälschlicherweise festgenommen wurden, sind nach einem Verhör wieder auf freiem Fuß.
- Präsident Trump macht "radikale Linke" für Kirks Tod verantwortlich.
Experte: Neue Ära des "gewalttätigen Populismus"
Politikwissenschaftler Robert Pape von der University of Chicago beschreibt die aktuelle Entwicklung im Interview mit der "Washington Post" mit deutlichen Worten:
Die Zahl politisch motivierter Gewalttaten in den USA sei "historisch hoch" - "Attentate, Anschlagsversuche, gewaltsame Proteste - und zwar sowohl von rechts als auch von links", erklärt Pape.
Dass die aktuelle Serie der Angriffe zeige, dass "beide Parteien ins Visier genommen werden", betont auch Gabrielle Giffords, ehemalige Kongressabgeordnete und selbst Überlebende eines Attentats. Auch sie warnt vor einer besorgniserregenden Entwicklung in den USA.
Experte: Kirk bei progressiv Linken "äußerst unbeliebt"
Wer war der Mann, dessen Tod jetzt zur politischen Projektionsfläche wird? Charlie Kirk galt als enger Vertrauter Trumps. Sein Einfluss sei "sogar entscheidend für dessen Wahlsiege" gewesen, erklärt US-Politikwissenschaftler Jack A. Goldstone von der George Mason University im ZDF-Interview.
Bekannt wurde Kirk vor allem durch seine Organisation Turning Point USA, die er mit gerade einmal 18 Jahren gründete. Heute ist sie nach eigenen Angaben an über 3.500 Schulen und Universitäten vertreten - eine der größten konservativen Jugendbewegungen des Landes. Auf Social Media folgten ihm Millionen Menschen. Sein starker Einfluss "machte ihn bei der progressiven Linken äußerst unbeliebt", so Goldstone.
Schuldzuweisungen und Eskalationsangst
Trump macht bereits die radikalen Linken für den Mord verantwortlich. In einer Ansprache im Oval Office sagte er: "Vertreter der radikalen Linken haben großartige Amerikaner wie Charlie mit Nazis verglichen (…) Diese Rhetorik ist direkt verantwortlich für den Terrorismus, den wir heute in unserem Land erleben - und sie muss sofort aufhören."
Sollte hinter dem Täter tatsächlich ein "progressiv-linker Aktivist, der politische Vergeltung ausüben wollte" stehen, befürchtet Goldstone "immer heftigere" Reaktionen gegen die politische Linke im Land.
ZDF-Korrespondentin Claudia Bates in Washington D.C. macht deutlich, dass das Attentat "ganz klar politisch genutzt" werde: "Die Demokraten ziehen den Kopf ein und rufen zur Versöhnung auf, obwohl ihre Rhetorik zum Teil auch aggressiv ist. Die rechte Echokammer ruft nach Krieg - und Donald Trump wird dieses Attentat nutzen, um die demokratische Partei bis aufs Letzte zu bekämpfen." Weiter schätzt sie sein:
