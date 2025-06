USA: Demokratische US-Politikerin und Ehemann erschossen

Präsident Donald Trump erklärte in einer Mitteilung des Weißen Hauses, die Bundespolizei FBI werde sich an den Ermittlungen beteiligen. "Solche grausame Gewalt wird in den Vereinigten Staaten Amerika nicht toleriert." Die Parlamentsvorsitzende in Minnesota, die Republikanerin Lisa Demuth, zeigte sich entsetzt und verurteilte die Tat. Sie forderte die Menschen in Minnesota in einer Mitteilung auf, für die Opfer des Angriffs zu beten.