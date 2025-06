Militärparade in Washington: Proteste gegen Trump im ganzen Land

An Trumps Geburtstag: Zum 250. Jahrestag der Heeresgründung soll das US-Militär durch Washington ziehen. Unter dem Motto "No Kings" gibt es derweil landesweit Proteste gegen Trump. 14.06.2025 | 1:59 min

Bei der bisher größten Protestwelle gegen die Politik von Präsident Donald Trump sind Menschen quer durch die USA auf die Straße gegangen. Die Veranstalter sprachen von mehr als fünf Millionen Teilnehmern in über 2.100 Städten am Tag von Trumps Militärparade in Washington.

Die Demonstrationen liefen am Samstag unter dem Motto "No Kings" (Keine Könige). Die Teilnehmenden warfen Trump autoritäres Auftreten vor und kritisierten seine Migrationspolitik mit den großangelegten Abschiebeaktionen.

In Washington findet eine Militärparade zum 250. Gründungstag der US-Streitkräfte statt, am Geburtstag von Präsident Trump.

Proteste überwiegend friedlich

Die Proteste blieben überwiegend friedlich. In der Innenstadt von Los Angeles heizte sich die Lage aber zum Nachmittag auf. An einem Behördengebäude wurde Tränengas eingesetzt, um Demonstranten zurückzudrängen.

Nach Angaben der Polizei wurden aus der Menge Steine und Flaschen geworfen. In New York wurden mehrere Protestierende festgenommen, wie der Sender CNN berichtete. Im Bundesstaat Minnesota wurde der Protest nach Attentaten auf zwei Politiker der Demokratischen Partei abgesagt.

In der Innenstadt von Los Angeles haben Marines Stellung bezogen, um ein Gebäude mit Sitz der Bundesbehörden zu sichern. Landesweit sind Proteste gegen die Trump-Regierung geplant.

Trump gratuliert dem US-Heer, Vance gratuliert Trump

Trump ließ derweil am Samstag eine Militärparade in Washington veranstalten. Anlass ist der 250. Gründungstag des US-Heers. Der Präsident verfolgte das Spektakel, das auf seinen 79. Geburtstag fiel, von einer Tribüne aus.

Donald Trump und First Lady Melania Trump während der Parade. Quelle: AP

Er blickte auf Tausende Soldaten in teils historischen Uniformen und auf militärische Fahrzeuge wie Panzer, während Fallschirmspringer, Helikopter und Drohnen am grauen Himmel zu sehen waren.

Ich möchte allen Soldaten überall in der Hauptstadt unserer Nation und in der ganzen Welt sagen: Herzlichen Glückwunsch, Soldaten. Wir sind stolz auf euch. „ Donald Trump, US-Präsident

US-Vizepräsident J.D. Vance trat bereits vor ihm ans Mikrofon und gratulierte dem Präsidenten: "Der 14. Juni ist natürlich der Geburtstag des Heeres, er ist natürlich der Geburtstag des Präsidenten der Vereinigten Staaten", sagte er. "Alles Gute zum Geburtstag, Herr Präsident".

Trumps Militärparade in der US-Hauptstadt Washington. Quelle: dpa

Demonstrierende in New York: "So sieht Demokratie aus"

Während die amerikanische Hauptstadt hingegen erster Erwartungen von heftigen Unwettern verschont blieb, trotzten die Demonstrierenden in New York dem Regen.

Laut ersten Schätzungen der Organisatoren gingen dort 200.000 Menschen auf die Straßen. Immer wieder skandierten sie: "So sieht Demokratie aus" und forderten die Absetzung Trumps.

Auf vielen Schildern wurde die Arbeit der Einwanderungspolizei ICE kritisiert, manche trugen Aufschriften wie: "Wenn ich einen Diktator will, dann frag' ich meine Katze." Auch in Städten wie Atlanta, Philadelphia und Los Angeles waren auf TV-Bildern große Menschenmengen zu sehen.

Missliebige Beamte werden entlassen, unabhängige Institutionen klein gespart. Im Namen des Bürokratieabbaus greift Musk durch. Die Kollateralschäden treffen Bürgerinnen und Bürger.

Auch in der Westküstenmetropole San Francisco und in der Nachbarstadt Oakland gingen Tausende Menschen bei Protestzügen unter blauem Himmel auf die Straße. Am Ocean Beach, einem städtischen Strand von San Francisco, hatten sich Hunderte Demonstranten so aufgestellt, dass sie in überdimensionalen Großbuchstaben die Worte "No King" im Sand bildeten.

Quelle: dpa

Auch Prominente nehmen an den Protesten teil

Auch Prominente marschierten bei den Protesten mit. Der TV-Moderator Jimmy Kimmel demonstrierte mit seinen Eltern in San Francisco in einem T-Shirt mit dem Aufruf "Make Amerika Good Again" (Macht Amerika wieder gut) - in Anlehnung an den Maga-Slogan der Trump-Unterstützer.

Der unter anderem als Hulk-Darsteller in "Marvel"-Filmen bekannte Schauspieler Mark Ruffalo war in New York dabei - an seiner Seite: Oscar-Preisträgerin Susan Sarandon.

Mark Ruffalo und Schauspielerin Susan Sarandon bei den Protesten in New York. Quelle: AFP

Die Schauspielerinnen Glenn Close, Anna Kendrick und Tessa Thompson veröffentlichten auf ihren Instagram-Accounts Videos von den Protesten.

