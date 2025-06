Der demokratische US-Senator Alex Padilla ist während einer Pressekonferenz mit Heimatschutzministerin Kristi Noem gewaltsam abgeführt worden. Der Politiker aus Kalifornien hatte die Republikanerin unterbrochen, als diese sich vor Ort zu den Protesten in Los Angeles äußerte.

Auf Videoaufnahmen ist zu sehen, wie ein Mitglied des Secret Service Padilla an der Jacke packt und aus dem Raum schiebt, während der Senator seinen Namen ruft. "Ich bin Senator Alex Padilla. Ich habe Fragen an die Ministerin", ruft er mit stockender Stimme. Er wird schließlich von drei Beamten zu Boden gedrückt und von einem weiteren in Handschellen gelegt.