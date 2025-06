Proteste in den USA: Alles im Liveticker

Die US-Regierung unter Präsident Donald Trump will Medienberichten zufolge deutlich mehr Migranten ohne Aufenthaltspapiere über das Lager Guantánamo abschieben. Mindestens 9.000 Menschen würden für eine mögliche Überstellung auf den US-Marinestützpunkt auf Kuba überprüft, berichtete das Nachrichtenportal "Politico" unter Berufung auf Dokumente, die dem Medium vorliegen. Laut "Politico" wäre dies verglichen mit den rund 500 Migranten, die seit Februar über Guantánamo für kurze Zeit auf der Basis festgehalten worden seien, eine deutliche Erhöhung.



Die US-Regierung versucht seit Trumps Amtsantritt, mehr in den USA lebende Ausländer ohne Papiere abzuschieben. Die Nutzung des auf Kuba gelegenen US-Marinestützpunkts in diesem Zusammenhang gilt als Signal für die rigorose Verschärfung des Vorgehens der Grenzschutzbehörden. Ende Februar etwa hatten die USA 177 Menschen aus Venezuela, die an der US-Südgrenze aufgegriffen und vorübergehend in Guantánamo festgehalten worden waren, nach Honduras ausgeflogen.