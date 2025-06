Kalifornien: Trump behält vorerst Kontrolle über Nationalgarde

Ein Berufungsgericht hat Trump wieder die Kontrolle über die Nationalgarde in LA erteilt. Zuvor hatte ein Bezirksrichter den Einsatz bei den Protesten als rechtswidrig erklärt.

Kurze Zeit später kippte ein Berufungsgericht die richterliche Anordnung zur Kontrolle über die Nationalgarde jedoch vorerst wieder. Es setzte am Donnerstag (Ortszeit) die Entscheidung des in San Francisco ansässigen US-Bezirksrichters Charles Breyer aus.

Trump behält damit vorerst die Kontrolle über die entsandten Nationalgardisten. Das Gericht kündigte an, dass es am 17. Juni eine Anhörung in dieser Sachen geben werde.