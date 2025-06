Proteste in den USA: Nächtliche Ausgangssperre in Los Angeles

In Los Angeles hat die Bürgermeisterin wegen der anhaltenden Ausschreitungen eine nächtliche Ausgangssperre verhängt. Dennoch versammelten sich viele Menschen zu Demonstrationen.

Nach tagelang anhaltenden Ausschreitungen bei Protesten in Los Angeles hat Bürgermeisterin Karen Bass für die Innenstadt der kalifornischen Millionenmetropole eine nächtliche Ausgangssperre verhängt. "Ich habe den lokalen Notstand ausgerufen und eine Ausgangssperre für die Innenstadt von Los Angeles verhängt, um den Vandalismus und die Plünderungen zu stoppen", sagte Bass am Dienstag (Ortszeit) vor Journalisten.

US-Präsident Donald Trump schrieb die Proteste einer Invasion "ausländischer Feinde" zu. Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom griff Trump erneut scharf an.

Als Antwort auf die Proteste in LA setzt die US-Regierung nun sogar auf Elitesoldaten und schickt 700 Marineinfanteristen. Mehr dazu bei ZDFheute live.

Los Angeles: Ausgangssperre in der Innenstadt

Die Ausgangssperre erstreckt sich nach Angaben von Bürgermeisterin Bass auf rund 2,5 Quadratkilometer des mehr als 500 Quadratkilometer umfassenden Stadtgebiets der Westküstenmetropole. Sie trat um 20 Uhr (Ortszeit) in Kraft und endete um 06 Uhr morgens. Sie gilt für sämtliche Personen, ausgenommen sind Anwohner, Journalisten und Rettungsdienste.

Demonstrantin in Los Angeles

Es ist das, was auf der anderen Seite passiert, das die Gewalt schürt.

Die teils gewaltsamen Proteste waren am Freitag von dem verstärkten Vorgehen der Einwanderungsbehörde ICE gegen Migranten ausgelöst worden. Als Antwort auf die Zusammenstöße zwischen Demonstrierenden und Sicherheitskräften entsandte Trump tausende Elitesoldaten in die kalifornische Millionenmetropole - gegen den Willen des kalifornischen Gouverneurs Newsom.

„Die Trump Administration verstärkt zurzeit die Razzien gegen Zuwanderer besonders in demokratisch regierten Städten und auch Bundesstaaten“, so ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen.

Trump spricht von "Angriff auf den Frieden"

Während der US-Bundesstaat Kalifornien am Dienstag juristisch gegen den von Trump angeordneten Einsatz von 700 Marineinfanteristen und 4.000 Nationalgardisten vorging, bekräftigte der US-Präsident seinen harten Kurs. "Wir werden nicht zulassen, dass eine amerikanische Stadt von einem ausländischen Feind überfallen und erobert wird", sagte Trump am Dienstag vor Soldaten am Militärstützpunkt Fort Bragg im Bundesstaat North Carolina.