Trump und Putin sprechen über Nahost und Ukraine

Putin und Trump trafen sich zuletzt persönlich beim G20-Gipfel 2019 in Japan.

Weiter teilte Putins Berater Juri Uschakow der russischen staatlichen Nachrichtenagentur Tass mit, Putin habe dabei erneut die israelischen Angriffe gegen iranische Nukleareinrichtungen und militärische Ziele missbilligt. Gleichzeitig bot der Kremlchef sich als Vermittler in dem Konflikt an.

Israels Angriff auf Iran stellt Trump vor ein Dilemma: Er droht per Tweet, fordert Verhandlungen, doch die US-Regierung bleibt unklar. Die Welt blickt gespannt nach Washington.

Trump und Putin einig: Krieg in Nahost muss enden

Trump, der am Samstag seinen 79. Geburtstag feierte, äußerte sich wenig später ebenfalls zu dem Telefonat. Putin habe ihm "auf sehr nette Weise" gratuliert, schrieb er auf seiner Plattform Truth Social. Das Gespräch habe etwa eine Stunde gedauert.

Man sei sich einig, dass der Krieg zwischen Israel und dem Iran beendet werden müsse, schrieb Trump weiter. Er habe Putin auch gesagt, dass der Krieg in der Ukraine enden müsse.

Er denkt, so wie ich, dass dieser Krieg in Israel und dem Iran enden sollte, woraufhin ich erklärt habe, dass sein Krieg ebenfalls enden sollte.

Thematisiert worden seien in dem Telefonat auch die jüngsten Gefangenenaustausche zwischen der Ukraine und Russland , hieß es von beiden Seiten. Allerdings nahm der Ukraine-Krieg auch Trump zufolge wesentlich weniger Platz in dem Gespräch ein als der Brandherd Nahost

