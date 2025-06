Es ist ein schockierender Anblick, als am Mittag mehrere Busse und Krankenwagen am Krankenhaus von Tschernigiw ankommen. Die Männer, die im Rahmen des mit Russland vereinbarten Gefangenenaustauschs freikommen, sind alle schwer gezeichnet. Narben durchziehen viele Gesichter, einige haben bandagierte Augen, die Körper der Männer sind ausgemergelt.

In Kiew hat Verteidigungsminister Pistorius der Ukraine weitere Unterstützung zugesichert. Konkret geht es um ein Milliardenpaket für weitreichende Waffen.

Aus der Gefangenschaft in den Operationssaal

"Schwer gezeichnet": Ein Soldat kommt in einem Krankenwagen nach dem Gefangenenaustausch an.

Es ist das erste Mal, dass die Ukraine vor allem schwerverletzte Kriegsgefangene zurückholt. Manche von ihnen müssen sofort in den Operationssaal gebracht werden, es bleibt nicht einmal Zeit, Angehörige zu sprechen. Viele der Soldaten kommen aus Mariupol und haben fast drei Jahre russische Kriegsgefangenschaft hinter sich.

Familien hoffen auf Wiedersehen

Mehr als 100 Frauen, manche mit ihren Kindern, haben stundenlang in der Hitze vor dem Krankenhaus gewartet, in der Hoffnung, dass ihre Angehörigen diesmal dabei sind.

Alina ist aus Kiew angereist, bereits mehrere Male war sie bei einem Gefangenenaustausch vor Ort - stets in der Hoffnung, ihren Mann zurückzubekommen. Diesmal ist er dabei, aber auch er wird sofort ins Krankenhaus verlegt.

"Keinerlei medizinische Versorgung"

"Aus der Gefangenschaft in den Operationssaal": Ukraine holt schwerverletzte Kriegsgefangene zurück.

Serhij Doroschenko, Arzt aus Mariupol, war fast drei Jahre in russischer Gefangenschaft und kam im Januar bereits frei.

Es gab keinerlei medizinische Versorgung für uns in diesen Jahren. Die russischen Wärter sagten, ich solle meine Mithäftlinge versorgen, aber ich hatte nur Wasser.

Er habe in seiner Zelle einen jungen Mann gehabt, der unter Epilepsie litt, dessen Bein gebrochen und Knie ausgekugelt waren. Drei Jahre lange erlitt er mehrfach pro Woche Anfälle. Um weitere Verletzungen zu verhindern, habe der Arzt ihn ständig beobachtet, oft auch nachts.

In der russischen Region Kursk unterstützen Tausende nordkoreanische Soldaten die russische Armee. Viele sind bereits gefallen, zwei sind nun in ukrainische Gefangenschaft geraten.

Rückkehr für Familien nicht einfach

Wie schwierig die Rückkehr in die Familie ist, erlebt Serheij selbst. Für seine Kinder ist er ein Fremder geworden, nur langsam kann er sich wieder annähern. Momentan sieht er seine Angehörigen nur am Wochenende, die übrige Zeit verbringt er in einem Rehabilitationszentrum.