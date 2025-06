Kriegsgefangene: Kiew und Moskau tauschen junge Soldaten aus

Die ukrainischen Kriegsgefangenen wurden in der Ukraine in Empfang genommen.

Der Ukraine sei eine ähnliche Zahl Gefangener übergeben worden. Eine genaue Zahl nannte das Ministerium nicht. Kiew bestätigte den Austausch, der zu Monatsbeginn in Istanbul bei direkten Verhandlungen beider Kriegsparteien vereinbart worden war.

Die russischen Soldaten befinden sich nach Angaben aus Moskau derzeit in Belarus und erhalten dort medizinische Hilfe.

Selenskyj: Schwerverletzte unter heimgekehrten Gefangenen

In der Nacht hat Russland die Ukraine mit so vielen Drohnen wie nie zuvor angegriffen, landesweit sollen es 479 gewesen sein. In Saporischschja wurden mehrere Häuser beschädigt.

09.06.2025 | 0:25 min