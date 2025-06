Ukraine-Krieg: Gefangenenaustausch droht zu scheitern

Russland und die Ukraine beschuldigen sich gegenseitig, einen vereinbarten Gefangenenaustausch zu sabotieren. Auf den hatten sich beide Seiten am Montag in Istanbul geeinigt.

Russland und die Ukraine streiten über die Umsetzung ihres Anfang der Woche in Istanbul vereinbarten Gefangenenaustauschs und über die Übernahme von mehr als 6.000 toten Soldaten. Die russische Seite warte mit 1.212 tiefgefrorenen Leichen am Übergabepunkt, teilte Moskaus Verhandlungsführer Wladimir Medinski bei Telegram mit. Auch die anderen Überreste seien auf dem Weg.

Ukraine wirft russischer Seite "schmutzige Spielchen" vor

Die Umsetzung der Vereinbarungen der Vertreter Kiews und Moskaus am Montag in Istanbul könne "in den kommenden Tagen" erfolgen, teilte der Stab in Kiew mit. Zugleich wies die Ukraine russische Vorwürfe zurück, der Austausch der Gefangenen und die Übernahme der Leichen würden verzögert.