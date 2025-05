Ukraine-Krieg: Moskau und Kiew schließen Gefangenenaustausch ab

Der bislang größte Gefangenenaustausch in mehr als drei Jahren des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine war vergangene Woche bei Gesprächen in Istanbul vereinbart worden. Er blieb das einzige Ergebnis der ersten direkten Gespräche seit 2022, auf die vor allem US-Präsident Donald Trump gedrängt hatte. In den Tagen seitdem tauschten beide Seiten Namenslisten aus und trafen Vorbereitungen.