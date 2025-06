Krieg in der Ukraine: Waffenruhe? Putin hat zwei Bedingungen

Variante 1: Vollständiger Abzug ukrainischer Truppen

Variante 2: Waffenruhe entlang des Frontverlaufs

... aber man muss eben sehen, in welchem Kontext dieser Vorschlag steht, nämlich in einem russischen Papier, das ansonsten voll ist von Bedingungen, die Kiew in der Vergangenheit schon als Aufforderung zur Kapitulation gewertet hat.

Russland habe seine Agenda erst heute zu den Gesprächen mitgebracht. Die Ukraine habe ihre vor Tagen übermittelt, so Korrespondentin Gaa in Istanbul. Russland habe "keine Eile."

Wie sind die Gespräche insgesamt zu bewerten?

In Istanbul hatte am Montag eine zweite Gesprächsrunde zwischen Delegationen aus der Ukraine und Russland für ein Ende des seit über drei Jahren währenden Krieges stattgefunden. Russland überreichte dabei das dreiseitige Memorandum, das neben der Waffenruhe auch Punkte für einen möglichen künftigen Friedensplan enthält. Auch die Ukraine hatte ihr Memorandum überreicht, die Positionen liegen weit auseinander.

Während die Ukraine ihre Agenda bereits vor einigen Tagen an Russland übermittelt habe und somit bereit gewesen sei, direkt inhaltlich in die Gespräche einzusteigen, habe Russland seinen Forderungskatalog erst am Tag des Treffens mitgebracht. Damit zeige sich nicht nur, wie weit die Kriegsparteien inhaltlich auseinanderlägen, sondern auch in puncto Verhandlungsdynamik. "Moskau lässt keine Eile erkennen zu einem Friedensabkommen zu gelangen", bilanziert die ZDF-Korrespondentin.