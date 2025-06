Dabei befindet sich der größte Umschlagplatz für russisches Flüssigerdgas in Belgien. Fast 7 Milliarden Kubikmeter russischen Gases wurden 2024 im Seehafen von Zeebrügge umgesetzt, ungefähr die Hälfte dort in das Gasnetz eingespeist. Doch nur ein Teil davon wird am Ende auch wirklich in Belgien verbraucht, so Experte Koutsis: "Ein Viertel des Gases verbrauchen wir in Belgien, aber der Rest geht hauptsächlich durch Deutschland ." Gleichzeitig tauchten diese indirekten Importe aus Russland in den deutschen Büchern jedoch nur als belgisches Gas auf. Dieser Etikettenschwindel bringe für die Beteiligten Vorteile mit sich, da Belgien gleichzeitig auch Flüssigerdgas aus dem benachbarten Dünkirchen in Frankreich importiere: