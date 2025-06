Ukraine: Größter russischer Drohnenangriff seit Kriegsbeginn

In der Nacht schlugen wieder russische Drohnen und Raketen in vielen ukrainischen Wohngebieten ein. Besonders betroffen war die Millionenstadt Charkiw.

479 Drohnen an zehn Orten in der Ukraine

An zehn Orten seien "Einschläge" festgestellt worden, erklärte die Luftwaffe weiter, machte zunächst aber keine weiteren Angaben. Am 1. Juni hatte die Luftwaffe der Nachrichtenagentur AFP einen nächtlichen russischen Angriff mit 472 Drohnen gemeldet - den bis dahin größten Angriff auf das Land.

Das an die Ukraine angrenzende Nato-Mitgliedsland Polen meldete am Montagmorgen massive russische Angriffe auf die westukrainische Region Riwne. Wie der Generalstab in Warschau mitteilte, ließen angesichts der Luftangriffe die polnische Luftwaffe und verbündete Staaten Kampfjets starten. Der Bürgermeister der Regionalhauptstadt Riwne, Oleksandr Tretjak, meldete den bislang "größten Angriff" auf die Region.