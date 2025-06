Krieg zwischen Iran und Israel: Teheran startet neue Raketenwelle

Der Iran hat am Samstagabend einen weiteren Raketenangriff auf Israel gestartet. Das berichtete die Nachrichtenagentur Tasnim, die als Sprachrohr der mächtigen Revolutionsgarden gilt. Die israelische Armee erklärte, sie habe erneut Raketen identifiziert, "die aus dem Iran auf israelisches Staatsgebiet abgefeuert wurden".

In vielen Gegenden im Norden des Landes heulten Sirenen, darunter in der Küstenstadt Haifa. Die israelische Nachrichtenseite "ynet" meldete, Einwohner im Norden Israels hätten laute Explosionen gehört. Es gab zudem zunächst unbestätigte Berichte über Raketeneinschläge. Laut der israelischen Armee durften inzwischen alle Menschen im Land die Schutzräume wieder verlassen.

Israels Regierung weite den Krieg mit Iran weiter aus, so Israel-Korrespondent Reichart. Der Krieg könne die Iraner hinter dem Regime versammeln, so Iran-Korrespondentin Gaa.

Eine Tote, mehrere Verletzte

Im Norden Israels ist bei den Angriffen eine Frau getötet worden. Zudem seien sieben Verletzte in Krankenhäuser gebracht worden, meldete der Rettungsdienst Magen David Adom. Zunächst hatte der Dienst von 14 Verletzten gesprochen, von denen eine Person in Lebensgefahr schwebe. In der Nähe eines zweistöckigen Hauses habe es einen Einschlag gegeben. Helfer hätten die junge Getötete unter den Trümmern hervorgezogen.