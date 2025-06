Iran: Militärexperte erklärt Schäden nach Israels Angriffen

Sehen Sie das Interview in voller Länge oben im Video und lesen Sie hier eine Zusammenfassung.

... Irans Politik der Verteidigung und Abschreckung

Während die israelische Luftverteidigung und die Abfangrate von Raketen beim Iron Dome "enorm hoch ist", so der Experte, sei die iranische Flugabwehr nie sonderlich gut gewesen. Die Iraner hätten das auch selbst zugegeben. Nun sei diese ohnehin nicht besonders gute Flugabwehr durch weitere israelische Angriffe deutlich geschwächt.

Die Iraner haben immer auf Abschreckung gesetzt, auf die Idee, dass sie, wenn sie angegriffen werden, sie einen Gegenschlag starten mit Drohnen und Raketen, der so schmerzhaft ist, dass der Gegner gar nicht erst angreift.

In der Nacht zu Samstag kam es zu weiteren Angriffen zwischen Israel und dem Iran. Israel beklagt drei Tote, aus dem Iran werden rund 80 Todesopfer gemeldet.

... iranischen Drohungen in Richtung USA

Das Letzte, was man sich von iranischer Seite aktuell wahrscheinlich wünscht: ein Eintritt der USA in diesen Konflikt.

Und tatsächlich hätte Iran noch einige Fähigkeiten im Kurzstreckenbereich, die konzipiert wurden, um US-Basen in der Region zu treffen. Daneben könne hinter der Drohung gegenüber den USA auch das Ziel stecken, indirekt Druck auf Israel aufzubauen. Denn insgesamt könne man von iranischer Seite aus "nicht genug Schaden und Schmerzen und Kosten verursachen, um ein wirkliches Umdenken in der israelischen Führung zu provozieren".

"Es ist das gemeinsame Ziel der Israelis und der USA zu verhindern, dass Iran in den Besitz einer Atomwaffe kommt", sagt ZDF-Korrespondent David Sauer in Washington.

Dahinter stecke die Idee, dass die USA eigentlich kein großes Interesse haben könnten, weiter in Konflikte im Nahen Osten involviert zu werden, sie gleichzeitig aber noch genügend Einfluss auf Israel haben, um ein Umdenken zu veranlassen, so der Experte.

... Irans militärische Schlagkraft

Insgesamt habe Iran nur begrenzte Mittel in Bezug auf Gegenangriffe in Richtung Israel, so der Experte.