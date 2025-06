"Es lässt sich ohne Übertreibung behaupten, dass die israelischen Angriffe auf Iran und die kurz zuvor durchgeführten Geheimdienstoperationen die gesamte militärische Führung des Landes in einem entscheidenden Moment getötet haben", sagt Iran- und Nahost-Experte Simon Wolfgang Fuchs gegenüber ZDFheute. Er lehrt derzeit an der Hebrew University in Jerusalem.