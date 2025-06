Konflikt zwischen Iran und Israel: Welche Rolle spielen die USA?

Ob die USA in irgendeiner Weise an dem israelischen Großangriff auf den Iran in der Nacht zum Freitag beteiligt waren, ist noch unklar. US-Außenminister Marco Rubio sagte, die USA seien informiert worden, der Angriff sei aber ein Alleingang Israels. "Wir sind nicht an den Militärschlägen beteiligt. Iran sollte also keine US-Anlagen angreifen."