Im Gespräch mit ZDFheute live betont er, dass das kein Zufall sei. Wenn man, so laut Reisner die strategischen Überlegungen in Moskau, den "schnellen Sieg nicht erreichen" kann, dann "müssen wir den Gegner wie eine Würgeschlange langsam erdrücken". Reisner betont:

Allein im Mai dieses Jahres habe Russland es geschafft, "so viel Gebiet in Besitz zu nehmen, wie in keinem einzigen Monat seit dem Jahr 2022". Das zeige, wie prekär die Lage sei, so Reisner.