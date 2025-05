Experte kritisiert Trump: Er lässt sich von Putin vorführen

Eine ähnliche Einschätzung äußert ZDF-Korrespondentin Claudia Bates in Washington. Das Gespräch zeige, dass die sicherheitspolitischen Interessen Europas für Trump keine Priorität hätten. Ihm gehe es vorrangig um Frieden und ein gutes Verhältnis zu Russland - in der Hoffnung auf wirtschaftliche Vorteile, so Bates