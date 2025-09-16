Der mutmaßliche Mörder von Charlie Kirk kooperiert bislang nicht mit den Behörden. Nach FBI-Angaben soll er seine Tat vorher aber in Mitteilungen angekündigt haben.

Tyler Robinson wird verdächtigt, den rechtsgerichteten Aktivisten Charlie Kirk erschossen zu haben. Quelle: dpa | Uncredited I AP

Der im Fall des getöteten rechtsgerichteten US-Aktivisten Charlie Kirk festgenommene Tyler Robinson soll vor der Tat in einer SMS von seiner Mordabsicht geschrieben haben. Das sagte FBI-Direktor Kash Patel bei Fox News.

Die Ermittler gingen davon aus, dass der mutmaßliche Täter zudem eine handschriftliche Notiz verfasst habe. Darin soll er geschrieben haben, er habe die "Gelegenheit, Charlie Kirk zu beseitigen" und würde dies auch tun. Die Notiz sei vernichtet worden, sagte Patel. Aber die Ermittler hätten forensische Beweise dafür gesammelt, dass sie existiert habe und ihren Inhalt durch Befragungen bestätigt.

War jemand in die Planung der Tat involviert?

Patel sagte nicht, wer die SMS erhalten haben soll oder ob jemand die schriftliche Notiz vor dem Angriff gesehen hat. Noch haben die Ermittler öffentlich kein mögliches Motiv bekannt gegeben. Die Strafverfolgungsbehörden gehen davon aus, dass Robinson allein handelte. Dennoch untersuchen sie auch, ob noch jemand an der Planung des Mordes beteiligt war.

Auch die "Washington Post" hatte am Montag von einer Nachricht berichtet, die Robinson verschickt haben soll. Nach der Tat und kurz bevor er verhaftet wurde, soll er über die Online-Plattform Discord Freunden gestanden haben: "Hey Leute, ich habe schlechte Nachrichten für euch. Gestern an der UVU war ich es. Es tut mir leid", zitiert die Zeitung ein Konto von Robinson unter Berufung auf zwei mit dem Chat vertraute Personen sowie Screenshots, die das Blatt erhalten hatte.

Robinson soll am Dienstag angeklagt werden

Charlie Kirk, ein einflussreicher Verbündeter von US-Präsident Donald Trump, der die führende konservative Studentengruppe Turning Point USA mitbegründet hatte, war am vergangenen Mittwoch während einer Veranstaltung mit einem einzigen Gewehrschuss getötet worden.

Der 22-jährige Robinson wird voraussichtlich am heutigen Dienstag offiziell angeklagt. FBI-Direktor Patel sagte Fox News auch, dass DNA des Verdächtigen auf einem Handtuch gefunden wurde, das um das Gewehr gewickelt war, das vermutlich die Tatwaffe war. Auch auf einem Schraubenzieher, den der mutmaßliche Täter offenbar zurückließ, waren demnach DNA-Spuren. Bislang kooperiert Robinson laut Utahs Gouverneur Spencer Cox noch nicht mit den Behörden.