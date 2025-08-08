Kajak-Tour von J.D. Vance: Flusspegel für US-Vizepräsident erhöht

Für einen Kajak-Ausflug des US-Vizepräsidenten J.D. Vance ist der Pegel eines Flusses im US-Bundesstaat Ohio angehoben worden. Kritiker verurteilen die Maßnahme scharf.

Für eine Kajak-Tour von US-Vizepräsident J.D. Vance ist Berichten zufolge der Wasserstand eines Flusses angehoben worden. Der Familienausflug in seinem Heimat-Bundesstaat Ohio fand am vergangenen Wochenende anlässlich seines 41. Geburtstags statt, wie der "Guardian" berichtete.

Der Secret Service gab an, das Anheben des Wasserstands beantragt zu haben, um sicherzustellen, dass Boote und Rettungskräfte beim Schutz des Vizepräsidenten "sicher agieren" können.

Vance wegen Kajak-Tour in der Kritik

Der Sprecher von Vance, Taylor Van Kirk, sagte, der Vizepräsident der USA habe keine Kenntnis davon gehabt, dass der Flusspegel angehoben worden war.

Der Secret Service ergreift oft Schutzmaßnahmen ohne Wissen des Vizepräsidenten oder seiner Mitarbeiter, wie es auch am vergangenen Wochenende der Fall war. „ Taylor Van Kirk, Sprecher von J.D. Vance

Kritiker verurteilten die Maßnahme. "Es ist empörend, dass das Army Corps of Engineers Steuergelder ausgibt, um den Wasserstand in einem Fluss zu erhöhen, damit @VP Kanu fahren kann, während die Budgetkürzungen beim National Park Service die Familienurlaube für alle anderen stark beeinträchtigt haben", schrieb Richard W. Painter, der unter Präsident George W. Bush als Chef-Ethikberater des Weißen Hauses tätig war.

Kosten für Anhebung des Flusspegel unklar

Wie teuer die Maßnahme war, blieb bislang unklar. Ein Sprecher des Army Corps of Engineers, Gene Pawlik, erklärte, die Maßnahme habe "keine negativen Auswirkungen auf den Wasserstand flussauf- oder flussabwärts" gehabt. Das Wasser sei inzwischen wieder abgelassen worden.

Auch auf früheren Reisen des Vizepräsidenten wurden zahlreiche Vorkehrungen für Vance und seine Familie getroffen. So wurde kürzlich sowohl das Kolosseum in Rom als auch das Taj Mahal in Indien für die Öffentlichkeit kurzzeitig geschlossen, um Besuche der Familie zu ermöglichen - zum Ärger einiger Touristen.