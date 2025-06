US-Vizepräsident J.D. Vance wandelte sich vom Trump-Kritiker zum loyalen Anhänger des Präsidenten. Woher kommt der soziale Aufsteiger, was hat ihn geprägt und welche Ziele verfolgt er?

J.D. Vance stammt aus Middletown, Ohio, wo heute rund 50.000 Menschen leben. An den Ortseingängen weisen sieben Schilder an schmucklosen Ausfallstraßen darauf hin, dass der 50. Vizepräsident ein Sohn der Stadt ist.

Menschen in Middletown stolz auf Vance

"Heimatstadt" von J.D. Vance: Ein Ortsschild in Middletown weist auf den US-Vizepräsidenten hin.

Middletown vom Aufstieg und Niedergang der Schwerindustrie geprägt

Middletown wurde vom Aufstieg der Schwerindustrie Ende des 19. Jahrhunderts genauso geprägt wie von ihrem Niedergang ab Ende der 1970er Jahre. Fortan bezeichnete man die Region auch als "Rostgürtel" der USA . Der Verlust von Jobs in der Stahl- und Autoindustrie zerrüttete damals Familien und trieb Menschen in Armut und Drogenabhängigkeit.

J.D. Vances Familie war davon nicht ausgenommen. Seine Großeltern fanden noch ihr wirtschaftliches Glück in Middletown, als sie aus der Provinz hinzogen. Der Großvater heuerte im Stahlwerk der Stadt an.

Drogen und Arbeitslosigkeit als Normalität

"Drogen, Arbeitslosigkeit: Eine normale amerikanische Situation." So beschreibt Rentner Jeff die Stadt Middletown heutzutage. Eine Altstadt ist kaum auszumachen. Alles ist auf das Auto ausgelegt. Viele Schaufenster stehen leer, Fast-Food-Ketten warten auf Kundschaft.

Die Schlote von AK Steel ragen noch weithin sichtbar in den Himmel. Enorm breitet sich das Gelände als rußschwarzer Fleck im Südwesten der Stadt aus. Einst arbeiteten hier 10.000 Menschen - heute nur noch ein Viertel. Das Quietschen der Magnetkräne auf den Schrottplätzen bildet den Soundtrack des Abbaus.

Vance verbindet Kindheit mit Krise in der Region

Vances Wurzeln, die ihm die Kindheit und Jugend so erschwert haben, lieferten ihm später den Schlüssel zum Erfolg. Mit gerade einmal 31 Jahren erschien 2016 seine Autobiografie "Hillbilly-Elegie". In dieser verknüpfte er seine chaotische Kindheit mit der Schilderung der sozialen Krise in der Region. Als Grund für die resignierte Geisteshaltung der Menschen nannte er teils ihre Neigung, jeden außer sich selbst zu beschuldigen.