Nationalgarde: Trump behält Kommando - Urteil von Gericht

US-Präsident Donald Trump hat im Gerichtsstreit über den Einsatz der Nationalgarde in Kalifornien einen Teilsieg erzielt.

Die US-Regierung dürfe die Kontrolle über die rund 4.000 Soldaten der Nationalgarde behalten, die Trump wegen Demonstrationen in die Westküstenmetropole Los Angeles entsendet hatte, entschied ein Berufungsgericht in San Francisco am Donnerstagabend (Ortszeit). Der Präsident habe "wahrscheinlich rechtmäßig von seiner gesetzlichen Befugnis Gebrauch gemacht", hieß es.