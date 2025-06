heute journal - der Podcast : Proteste in den USA: Chaos oder “Masterplan”?

12.06.2025 | 21:09 |

In Los Angeles demonstrieren tausende Menschen gegen harte Abschiebungen – der Auslöser: großangelegte Razzien durch die US-Einwanderungsbehörde. Die Proteste begannen friedlich, doch in den letzten Tagen eskalierte die Lage: brennende Autos, Tränengas, verletzte Demonstrierende. Präsident Trump reagiert mit Härte – er schickt 4.000 Nationalgardisten und 700 Marines in die Stadt, verhängt eine Ausgangssperre. Was passiert da gerade in den USA? Ist es ein spontanes Chaos oder steckt ein politischer “Masterplan” dahinter? Und was hat das alles zu tun mit Project 2025 – einem rechtskonservativen Masterplan mit mehr als 900 Seiten? Darüber sprechen Helene Reiner und Christian Sievers – mit US-Expertin Annika Brockschmidt.