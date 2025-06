Gavin Newsom vs. Donald Trump: Machtprobe in Kalifornien

Streit um US-Migrationspolitik : Machtprobe in Kalifornien: Newsom gegen Trump

09.06.2025 | 19:36 |

US-Präsident Trump befiehlt den Einsatz der Nationalgarde in Kalifornien, Gouverneur Newsom will dagegen halten. Schon in der Vergangenheit gab es zwischen den beiden Streit.