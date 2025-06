Trump-Handy "Made in USA": Zwischen Patriotismus und Profit

Nach Geschäften mit Immobilien, Social Media und Kryptowährungen drängt die Trump-Familie nun in die Mobilfunkbranche. Im Trump Tower präsentierten die Söhne des US-Präsidenten am Montag das neue Geschäftsfeld "Trump Mobile" - inklusive des goldfarbenen Smartphones "T1".

Preis: 499 US-Dollar. Herstellung: komplett in den USA. Begleitend gibt es einen Mobilfunkvertrag für 47,45 US-Dollar - eine Anspielung auf Donald Trumps Amtszeiten als 45. und 47. US-Präsident.

Große Versprechen der Trump-Brüder

"Wir können und wir werden diese Telefone in den Vereinigten Staaten bauen", verkündete Eric Trump im Podcast "The Benny Show". Künftig wollen die Trump-Brüder mehr Funktionen und bessere Preise bieten. "Unser Ethos ist: von Amerikanern für Amerikaner", so Eric Trump.