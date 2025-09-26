  3. Merkliste
TikTok-Verkauf: Trump ebnet Weg für Abspaltung des US-Geschäfts

Frist für Verkauf verlängert:Trump ebnet Weg für TikTok-Verkauf in den USA

|

US-Präsident Donald Trump hat die Abspaltung des US-Geschäfts von TikTok für rechtens erklärt. Doch bis der Deal endgültig unter Dach und Fach ist, kann es noch dauern.

App von TikTok auf einem Smartphone

Nach Angaben von Trump soll die US-Version von TikTok von "hochkarätigen" US-Investoren betrieben werden.

Quelle: AFP

US-Präsident Donald Trump hat mit einer Verordnung den Weg für den Verkauf des US-Geschäfts von TikTok an eine Gruppe von amerikanischen Investoren freigemacht. Die am Donnerstag unterzeichnete Anordnung stellt fest, dass der Plan die nationalen Sicherheitsanforderungen eines Gesetzes aus dem Jahr 2024 erfüllt.

Es ist ein weitgehend symbolischer Schritt - denn die laut Weißen Haus zugesagten Genehmigungen aus China liegen noch nicht vor. Bis die Vereinbarung per Vertrag besiegelt wird, kann es noch dauern. Trump gab der Kurzvideo-App in den USA deshalb eine neue Gnadenfrist von 120 Tagen, die ab Donnerstag läuft.

Ein Blick auf ein Büro von ByteDance mit dem Douyin-Logo, dem chinesischen Pendant zu TikTok, in Peking, China, am 16. September 2025. US-amerikanische und chinesische Regierungsvertreter gaben am Montag bekannt, dass sie eine Rahmenvereinbarung getroffen haben, um TikTok unter US-amerikanische Kontrolle zu bringen. Diese Vereinbarung soll am Freitag in einem Telefonat zwischen dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping und US-Präsident Donald Trump bestätigt werden.

US-Präsident Trump und Chinas Staatschef Xi haben offenbar einen Deal über TikToks US-Geschäft konkretisiert. Unterdessen geraten die klassischen Medien immer mehr unter Druck.

20.09.2025 | 1:59 min

Investoren sind als Trump-Unterstützer bekannt

Zu den US-Investoren gehören laut Trump der Gründer des Softwarekonzerns Oracle, Larry Ellison, der Tech-Investor Michael Dell und der Medienmogul Rupert Murdoch. Außerdem sollen die Investmentfirma Silver Lake Partners und die Risikokapitalfirma Andreessen Horowitz Teil des Joint Venture sein. Alle Investoren gelten als Trump-Unterstützer.

Das wird komplett amerikanisch betrieben.

Donald Trump, US-Präsident

Kritiker der Vereinbarung warnen davor, dass damit eine weitere Online-Plattform zumindest in den USA unter finanziellen Einfluss Trump-freundlicher Unternehmer kommen soll.

Ein Bild von Markus Beckendahl, wie er in die Kamera schaut. Im Hintergrund zu sehen ist eine Darstellung der App TikTok

Eine Einigung zwischen China und den USA wäre "das letzte Puzzlestück" für Trump, um alle digitalen Öffentlichkeiten zu kontrollieren, erklärt Digitalexperte Beckedahl.

20.09.2025 | 10:19 min

Die neue US-Firma werde mit rund 14 Milliarden Dollar bewertet, sagte Vizepräsident J.D. Vance. Am Ende würden allerdings die Investoren entscheiden, was die angemessene Bewertung sei.

Wir denken, dass das ein guter Deal für die Investoren ist.

J.D. Vance, US-Vizepräsident

Das Abkommen stelle sicher, dass "amerikanische Investoren tatsächlich die Kontrolle über den Algorithmus erhalten", der darüber entscheidet, welche Inhalte den Nutzerinnen und Nutzern angezeigt werden, sagte Vance.

This image released by Disney shows Jimmy Kimmel hosting his late night show "Jimmy Kimmel Live!" in Los Angeles

Nach der Absetzung ist Talkmaster Jimmy Kimmel zurück im US-Fernsehen. Zum Auftakt ruft er zur Verteidigung der Meinungsfreiheit auf und teilt gegen Trump aus.

24.09.2025 | 1:36 min

Trump verhinderte landesweites TikTok-Verbot

Der frühere US-Präsident Joe Biden hatte im vergangenen Jahr ein Gesetz unterzeichnet, demzufolge der chinesische Konzern ByteDance TikTok bis Anfang dieses Jahres an ein US-Unternehmen verkaufen musste. Andernfalls drohte ein landesweites Verbot. Trump unterzeichnete aber wiederholt Anordnungen, die den weiteren Betrieb der Video-App in den USA ermöglichten.

Nach der nun geplanten Lösung soll das US-Geschäft von TikTok in ein neues Unternehmen eingebracht werden. Gut 80 Prozent daran sollen vor allem amerikanische Investoren halten - und ByteDance den Rest behalten. Das würde den Vorgaben des Gesetzes entsprechen.

TikTok vor US-Flagge

Das Weiße Haus hat einen offiziellen TikTok-Account gestartet. Zuvor drohte die US-Regierung, die Video-Plattform TikTok wegen angeblicher Sicherheitsbedenken zu verbieten.

20.08.2025 | 0:24 min

Trump: Xi stimmt dem Deal zu

Trump sagte mit Blick auf den chinesischen Präsidenten Xi Jinping: "Ich habe mit Präsident Xi gesprochen. Wir hatten ein gutes Gespräch, ich habe ihm gesagt, was wir tun, und er hat gesagt, machen Sie weiter."

Der Republikaner betonte zudem, dass die Plattform keiner politischen Linie folgen werde. In Anspielung auf seine MAGA-Bewegung sagte Trump:

Wenn ich sie zu 100 Prozent MAGA machen könnte, würde ich es tun.

Donald Trump, US-Präsident

Dies werde aber "leider nicht funktionieren", so Trump. "Jede Gruppe, jede Philosophie, jede Politik wird sehr fair behandelt werden."

Banners are displayed outside El Capitan Entertainment Centre, where the late-night show "Jimmy Kimmel Live!" is staged, in Los Angeles, on Thursday, Sept. 18, 2025.

Der Sender ABC setzte die Show von Jimmy Kimmel nach dessen Äußerungen über das Kirk-Attentat vorerst ab. Trump forderte, dass noch weitere Moderatoren aus dem Programm verschwinden.

19.09.2025 | 1:40 min

Viele nutzen TikTok als Nachrichten-Quelle

Trump hat TikTok zugeschrieben, ihm bei seiner Wiederwahl im vergangenen Jahr geholfen zu haben. Er hat 15 Millionen Follower auf seinem persönlichen Konto. Das Weiße Haus richtete zudem im August einen offiziellen TikTok-Account ein.

Etwa 43 Prozent der US-Erwachsenen unter 30 geben an, sie nutzten regelmäßig TikTok als ihre Nachrichten-Quelle, wie aus einem Bericht des Pew Research Centers vom Donnerstag hervorgeht. Das ist ein höherer Wert als der für andere Social-Media-Apps wie YouTube, Facebook und Instagram.

Quelle: dpa, AP, Reuters, AFP
