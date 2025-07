Zollstreit: Trump trifft von der Leyen am Sonntag in Schottland

Am Sonntag in Schottland : Zollstreit: Von der Leyen will Trump treffen

25.07.2025 | 20:14 |

Trumps Zoll-Keule wird im Fokus stehen: Am Sonntag will sich die EU-Kommissionspräsidentin mit dem US-Präsidenten treffen. Darauf habe man sich verständigt, so von der Leyen.