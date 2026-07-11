Hitze: Nächte werden wieder wärmer, tagsüber bis zu 37 Grad

Die Tage werden wieder heißer, auch nachts kühlt es weniger ab. Dennoch erwartet der Deutsche Wetterdienst in den kommenden Tagen keine neuen Hitzerekorde.

Die Wettervorhersage aus der 19 Uhr-heute-Sendung 10.07.2026 | 1:15 min

Viel Sonne und hochsommerliche Temperaturen: Eine neue Hitzewelle hat Deutschland fest im Griff. Und: "Es wird von Tag zu Tag etwas wärmer", sagt Meteorologin Jacqueline Kernn von der Wettervorhersage-Zentrale des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach.

Im Südwesten steigt die Temperatur zu Wochenbeginn verbreitet über 35 Grad. "Neue Hitzerekorde sind jedoch nicht zu erwarten", sagt sie. Da die Luft relativ trocken sei, sei die Wärmebelastung nicht ganz so hoch wie zur Hitzewelle im Juni. Damals wurden mancherorts mehr als 41 Grad gemessen.

Wetterdienst erwartet tropische Nächte - nicht unter 20 Grad

"Allerdings werden die Nächte im Südwesten wieder zunehmend tropisch, damit sinkt die Möglichkeit der Erholung und die Belastung steigt", sagt DWD-Expertin Kernn. Unter einer Tropennacht versteht man eine Nacht, in der die Temperatur nicht unter 20 Grad fällt.

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Wegen der anhaltenden Trockenheit nehme die Gefahr für Brände in Wald und Flur zu. Und: Da die Sonne in vielen Regionen den ganzen Tag von einem wolkenlosen Himmel strahlt, sei der UV-Index hoch bis sehr hoch.

Ende der Hitzewelle unklar

Bei längeren Aufenthalten im Freien solle man sich also schützen. Das Bundesinstitut für öffentliche Gesundheit rief außerdem dazu auf, besonders gefährdete Menschen im Blick zu behalten. So sollten Innenräume möglichst kühl gehalten, körperliche Aktivitäten in die kühleren Morgen- oder Abendstunden verlegt und möglichst zwei bis drei Liter Flüssigkeit am Tag getrunken werden.

Auch gelte es, Hitzebeschwerden wie Schwindel, Schwäche, Kopfschmerzen, Übelkeit oder Kreislaufprobleme ernst zu nehmen. Betroffene sollten gekühlt werden, bei schweren Beschwerden sollte ein Arzt gerufen werden.

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Noch sei unsicher, wie lange die Hitzewelle andauern werde, teilte der DWD mit. Wettermodelle deuteten zum Ende der nächsten Woche auf zunehmenden Tiefdruckeinfluss hin. Damit würde die Luft feuchter und schwüler werden, sodass das Potenzial für kräftige Gewitter zunehme. Gleichzeitig zeichne sich dann ein allmählicher Temperaturrückgang ab.

Am Montag bis zu 37 Grad im Südwesten

Die Nacht zum Sonntag ist im Osten locker bewölkt, sonst klar, später ziehen im Norden Wolkenfelder auf. Die Tiefstwerte liegen zwischen 11 und 19 Grad, in Hanglagen und Ballungszentren Südwestdeutschlands um 20 Grad.

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Am Sonntag gibt es in der Nordosthälfte zeitweise Wolken, im Nordosten und Osten sind einzelne Schauer möglich. Es wird bis zu 26 bis 31 Grad warm, an der Küste ist es ein bisschen kühler. Im Südwesten gibt es die höchsten Werte mit maximal 29 bis 35 Grad. Am Montag kann es dort bis zu 37 Grad heiß werden.

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Quelle: dpa