Spanien: Mehrere Tote bei Waldbrand im südspanischen Andalusien

Bei einem Waldbrand im südspanischen Andalusien sind mehrere Menschen ums Leben gekommen. Mehrere Ortschaften wurden evakuiert, die Löscharbeiten dauern an.

Bei einem Waldbrand im südspanischen Andalusien sind nach Behördenangaben mindestens zwölf Menschen gestorben. Die Regierung spricht von einer "beispiellosen Tragödie". 10.07.2026 | 0:23 min

Bei einem schweren Waldbrand im Süden Spaniens sind mindestens zwölf Menschen ums Leben gekommen. Das teilte der Notdienst der Region Andalusien in der Nacht auf der Plattform X mit. Einige der Opfer seien in Fahrzeugen aufgefunden worden. Zudem seien mehrere Menschen verletzt worden.

Waldbrand in Spanien: Minister spricht von beispielloser Tragödie

Der Brand war am Nachmittag in der rund 300 Kilometer nordöstlich von Málaga gelegenen Gemeinde Los Gallardos in der Provinz Almería ausgebrochen, wie die Regionalregierung mitteilte.

Der regionale Gesundheitsminister Antonio Sanz sprach von einer "beispiellosen Tragödie". Es sei der Waldbrand "mit den bislang schwersten Folgen" in Andalusien.

Der Schmerz ist unermesslich. Andalusien trauert, und unser Herz ist bei Almería und allen Betroffenen. „ Antonio Sanz, Gesundheitsminister Provinz Andalusien

In Frankreich und Spanien herrschen extreme Temperaturen. In Spanien gilt in mehreren Regionen die höchste Hitzealarmstufe, während in den französischen Pyrenäen ein schwerer Waldbrand tobt. 07.07.2026 | 0:18 min

Mehrere Ortschaften in Spanien wurden evakuiert

Nach Angaben des Ministers sind derzeit rund 150 Feuerwehrleute mit fünf Löschfahrzeugen sowie weitere Rettungskräfte in Los Gallardos im Einsatz. Die Bewohner mehrerer Ortschaften seien vorsorglich in Sicherheit gebracht worden.

Auch der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez brachte auf der Plattform X seine "große Trauer und Bestürzung angesichts der schrecklichen Folgen des Brandes" zum Ausdruck.

Hitze verschärft Waldbrandgefahr

In Spanien wütet derzeit eine ganze Reihe von Waldbränden. Seit Jahresbeginn haben dort großflächige Feuer bereits mehr als 50.000 Hektar Land zerstört, wie Daten des Waldbrand-Informationssystems der Europäischen Kommission (EFFIS) zeigen.

Im Süden Frankreichs wütet ein Waldbrand an der spanischen Grenze. 800 Feuerwehrleute kämpfen gegen die Flammen. Über 10.000 Menschen mussten ihre Häuser verlassen, Tausende Hektar brannten ab. 09.07.2026 | 2:04 min

Spanien leidet wie auch Portugal und Frankreich derzeit unter massiver Hitze. In Teilen des Landes gilt seit Tagen die höchste Hitze-Alarmstufe. Das trockene Wetter und die hohen Temperaturen begünstigen den Ausbruch von Feuern. Auch in Frankreich und Portugal kämpfte die Feuerwehr in den vergangenen Tagen gegen mehrere schwere Brände.

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Quelle: dpa, AFP