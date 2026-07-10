  3. Merkliste
  4. Suche
Panorama

Spanien: Mehrere Tote bei Waldbrand im südspanischen Andalusien

Großeinsatz in Andalusien:Mehrere Tote bei Waldbrand im Süden Spaniens

|

Bei einem Waldbrand im südspanischen Andalusien sind mehrere Menschen ums Leben gekommen. Mehrere Ortschaften wurden evakuiert, die Löscharbeiten dauern an.

Ein Löschflugzeug wirft Wasser auf einen Waldbrand ab.

Bei einem Waldbrand im südspanischen Andalusien sind nach Behördenangaben mindestens zwölf Menschen gestorben. Die Regierung spricht von einer "beispiellosen Tragödie".

10.07.2026 | 0:23 min

Bei einem schweren Waldbrand im Süden Spaniens sind mindestens zwölf Menschen ums Leben gekommen. Das teilte der Notdienst der Region Andalusien in der Nacht auf der Plattform X mit. Einige der Opfer seien in Fahrzeugen aufgefunden worden. Zudem seien mehrere Menschen verletzt worden.

Waldbrand in Spanien: Minister spricht von beispielloser Tragödie

Der Brand war am Nachmittag in der rund 300 Kilometer nordöstlich von Málaga gelegenen Gemeinde Los Gallardos in der Provinz Almería ausgebrochen, wie die Regionalregierung mitteilte.

Der regionale Gesundheitsminister Antonio Sanz sprach von einer "beispiellosen Tragödie". Es sei der Waldbrand "mit den bislang schwersten Folgen" in Andalusien.

Der Schmerz ist unermesslich. Andalusien trauert, und unser Herz ist bei Almería und allen Betroffenen.

Antonio Sanz, Gesundheitsminister Provinz Andalusien

Ein Löschflugzeug ist bei einem Waldbrand in Ille-sur-Têt in Südfrankreich im Einsatz.

In Frankreich und Spanien herrschen extreme Temperaturen. In Spanien gilt in mehreren Regionen die höchste Hitzealarmstufe, während in den französischen Pyrenäen ein schwerer Waldbrand tobt.

07.07.2026 | 0:18 min

Mehrere Ortschaften in Spanien wurden evakuiert

Nach Angaben des Ministers sind derzeit rund 150 Feuerwehrleute mit fünf Löschfahrzeugen sowie weitere Rettungskräfte in Los Gallardos im Einsatz. Die Bewohner mehrerer Ortschaften seien vorsorglich in Sicherheit gebracht worden.

Auch der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez brachte auf der Plattform X seine "große Trauer und Bestürzung angesichts der schrecklichen Folgen des Brandes" zum Ausdruck.

Hitze verschärft Waldbrandgefahr

In Spanien wütet derzeit eine ganze Reihe von Waldbränden. Seit Jahresbeginn haben dort großflächige Feuer bereits mehr als 50.000 Hektar Land zerstört, wie Daten des Waldbrand-Informationssystems der Europäischen Kommission (EFFIS) zeigen.

Ein Feuerwehrmann, der am Mittwoch, 6. August 2025, in der Nähe von Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, Südfrankreich, mit einem Schlauch gegen einen Waldbrand vorgeht.

Im Süden Frankreichs wütet ein Waldbrand an der spanischen Grenze. 800 Feuerwehrleute kämpfen gegen die Flammen. Über 10.000 Menschen mussten ihre Häuser verlassen, Tausende Hektar brannten ab.

09.07.2026 | 2:04 min

Spanien leidet wie auch Portugal und Frankreich derzeit unter massiver Hitze. In Teilen des Landes gilt seit Tagen die höchste Hitze-Alarmstufe. Das trockene Wetter und die hohen Temperaturen begünstigen den Ausbruch von Feuern. Auch in Frankreich und Portugal kämpfte die Feuerwehr in den vergangenen Tagen gegen mehrere schwere Brände.

Wichtiger Hinweis in eigener Sache

Wer bei Google etwas sucht, bekommt neben den Suchergebnissen auch eine Box mit Schlagzeilen angezeigt.

Mit ZDFheute als hinterlegter Quelle bekommen Sie unsere Inhalte häufiger in die Schlagzeilen-Box gespielt - geprüfte Inhalte, direkt in Ihrem Überblick.

→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen

Quelle: dpa, AFP
Über die Hitze in Europa berichteten verschiedene Sendungen, zuletzt das heute journal am 09.07.2026 ab 21:45 Uhr sowie heuteXpress am 07.07.2026 ab 16:00 Uhr.
Themen
SpanienWaldbrändeHitze

Mehr zum Thema Waldbrände

  1. Waldbrand: Harz, Schierke, Sachsen-Anhalt
    Grafiken

    Deutschland-Karte:So hoch ist die Waldbrandgefahr aktuell

    von Christine Elsner und Birgit Hermes
    mit Video0:27
  2. Sachsen, Zeithain: Feuerwehren stehen im Waldbrand in der Gohrischheide auf einem Feld. Archivbild

    Fläche von über 3.600 Fußballfeldern:Waldbrände: Zahl nimmt 2025 wieder deutlich zu

    mit Video0:27
  3. Qualmwolken eines Waldbrandes in der französischen Region Aspres, im Département Pyrénées-Orientales in der Region Okzitanien, verdunkeln den Himmel am 05.07.2026.

    Waldbrände in vielen Regionen Südeuropas:Frankreich: 10.000 Menschen fliehen vor Feuern

    mit Video1:58
  4. Feuerwehren sind wegen eines Ödlandbrandes bei Neustrelitz im Einsatz (Drohnenaufnahme).

    Schwer munitionsbelastetes Gebiet:Großbrand bei Neustrelitz: Hitze erschwert die Bekämpfung

    mit Video0:35