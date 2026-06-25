Neustrelitz: Großbrand - Hitze erschwert die Bekämpfung

Der Waldbrand auf einem munitionsbelasteten früheren Schießplatz bei Neustrelitz wächst auf 80 Hektar. Direkt löschen können die 160 Kräfte nicht - und Hitze erschwert die Lage.

Mehr als 70 Hektar Wald brennen bei Neustrelitz auf einem alten Truppenübungsplatz. Wegen Detonationen darf die Feuerwehr nicht rein. Einsatzkräfte dämmen die Flammen aus der Distanz ein. 25.06.2026 | 0:35 min

Der Großbrand eines Waldgebietes auf einem ehemaligen sowjetischen Schießplatz nahe Neustrelitz in Mecklenburg-Vorpommern dauert weiterhin an. Wie ein Sprecher des Landkreises mitteilte, hat sich das Feuer mittlerweile auf etwa 80 Hektar ausgebreitet.

Zur Sicherheit der Einsatzkräfte können keine aktiven Löscharbeiten durchgeführt werden, da es sich um ein schwer munitionsbelastetes Gebiet handelt. Stattdessen werden die Randbereiche mit Wasser benetzt, um eine weitere Ausbreitung einzudämmen.

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Hohe Temperaturen erschweren Löscharbeiten

In der Nacht habe sich die Lage durch die gesunkenen Temperaturen etwas entspannt. Mit den steigenden Temperaturen im Tagesverlauf werde die Brandbekämpfung jedoch wieder schwieriger. Zudem soll der Wind laut Deutschem Wetterdienst auf 30 km/h auffrischen, allerdings in Richtung Osten und damit nicht auf Neustrelitz zu.

Für die Löscharbeiten wurde auch überlegt, Panzer oder Hubschrauber einzusetzen. Allerdings kann auf diesem Gebiet kein Panzer fahren und ein Hubschrauber würde zu hoch fliegen. Daher werden diese aktuell nicht angefordert. Vor Ort sind aktuell 160 Einsatzkräfte.

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Quelle: dpa