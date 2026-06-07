München: Flughafen nimmt nach Brandmeldung Betrieb wieder auf

Der Münchner Airport hebt seine Sperrung wieder auf. Am Sonntagabend hatte der Flughafen kurzzeitig seinen Betrieb gestoppt - Grund war ein Brandverdacht.

Am Münchner Flughafen wurde der Betrieb wegen Brandgeruchs am Tower eingestellt. (Archivbild) Quelle: dpa

Nach einem Feueralarm im Tower des Flughafens München läuft der Flugbetrieb langsam wieder an. Dies sagte ein Sprecher der Flughafengesellschaft am Sonntagabend. Auf der Internetseite des Airports hieß es, es könne noch zu Verzögerungen und Einschränkungen kommen.

Zuvor hatte der Flughafen mitgeteilt, dass der Betrieb vorübergehend eingestellt worden sei.

Der Tower am Flughafen München wurde um 20:33 Uhr aufgrund von Brandgeruch evakuiert. „ Website des Flughafens München

Bundespolizei: Handelt sich nicht um Brand

Die Bundespolizei sagte während des Vorfalls der Deutschen Presse-Agentur, die Feuerwehr habe "aus Sicherheitsgründen den Tower evakuiert". Es handele sich nicht um einen Brand, es würden keine Flammen herausschlagen.

Der Ursache des Brandgeruchs werde nachgegangen. Der Flugbetrieb war in München bis 22:30 Uhr geplant, die Webseite wies betroffene Abflüge und Ankünfte als annulliert, verspätet oder umgeleitet aus.

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Quelle: dpa, AFP