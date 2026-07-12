Heißer Wochenstart:Hitze bis 36 Grad und Tropennächte - aber nicht mehr lange
Die neue Woche bringt Deutschland erneut viel Sonnenschein, Tropennächte und Temperaturen von bis zu 36 Grad. Laut DWD ist ab dem Wochenende jedoch Hitzemilderung in Sicht.
Die neue Woche bringt wieder heiße Tage mit mehr als 30 Grad und auch Tropennächte sind möglich. Doch auch ein vorläufiges Ende der Hitze zeichnet sich ab.
Der sonnige Sonntag geht nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in eine Nacht über, die zwar in der Ostsee Gewitter bringen könnte, in Ballungszentren im Südwesten jedoch nur Abkühlung bis um 20 Grad. Das heißt: Es könnte erneut Tropennächte geben. Ähnliches gilt auch für die weiteren Nächte der Woche bis Donnerstag.
Montag: Wetter fast wie am Sonntag
"Am Montag setzt sich das sonnenscheinreiche Wetter mit Einschränkungen fort", sagte Markus Eifried von der Wettervorhersagezentrale des DWD in Offenbach. Die Einschränkungen: Im Norden seien örtlich Schauer und Gewitter zu erwarten, mit etwas geringerer Wahrscheinlichkeit auch im Westen.
Die Höchstwerte liegen den Angaben nach im Norden und Nordosten bei 25 bis 29 Grad, an der Küste bei 19 bis 24 Grad, ansonsten bei 30 bis 36 Grad.
Dienstag: Besonders heiß im Südwesten
Der Dienstag setzt den Trend zunächst fort. "Mit bis zu 36 Grad wird es im Südwesten erneut sehr heiß", sagte Eifried. Die Höchstwerte liegen demnach im Norden und Nordosten bei 26 bis 31 Grad, an den Küsten bei 21 bis 25 Grad.
Gebietsweise könne es zu dem einen oder anderen Schauer oder auch Gewitter kommen, während der Wind im Tagesverlauf vorübergehend etwas auffrischt.
Mittwoch: Hitze hält an
Auch der Mittwoch lässt die Menschen im Südwesten besonders schwitzen.
Das Hoch "Laurent" sorgt demnach für einen sonnigen Tag im Norden und in der Mitte des Landes, im Süden kann es Schauer oder auch Gewitter geben.
Zum Wochenende kommt etwas Abkühlung
"Während es am Donnerstag voraussichtlich nochmals viel Sonnenschein geben wird, wird es zum Ende der Woche deutlich wechselhafter werden", sagte der DWD-Experte.
"Schauer und auch Gewitter werden zahlreicher, und die Höchstwerte werden wohl zum Sonntag überall in Deutschland die 30-Grad-Marke nicht mehr überschreiten." Dennoch werde es "sommerlich warm" bleiben.
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