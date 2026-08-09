Vor dem ZDF-Sommerinterview:Linken-Chef Pantisano: Bin ein lernender Parteivorsitzender
von Andreas Kynast
Nach einem denkbar schlechten Start stellt sich der neue Linken-Vorsitzende Luigi Pantisano dem ZDF-Sommerinterview. Die Partei hofft, dass das gutgeht.
Wenn man eine Gemeinsamkeit sucht, die die elf Parteichefs verbindet, die Die Linke seit ihrer Gründung angeführt haben, dann ist es vielleicht die Abneigung, sich im Auto filmen lassen. Wer als oberster Sozialist amtiert, dem wird von seinen Pressesprechern davon abgeraten, sich auf dem Rücksitz einer teuren Limousine zu zeigen, die lautlos an Arbeitern, Fahrradfahrern und den Zumutungen der Großstadt vorbeigleitet.
Wir sind also ein bisschen überrascht, dass sich Luigi Pantisano bereiterklärt, die ZDF-Kamera mitzunehmen, als er zu einer IG-Metall-Kundgebung nach Neckarsulm fährt. In Stuttgart, am Treffpunkt, taucht Pantisano dann aber nicht mit einem gepanzerten Chauffeurswagen auf, sondern im kleinsten Modell, das man beim Autosharing mieten kann. Blutrot und so eng, dass zwar zwei Fernsehmänner hineinpassen, Pantisanos Mitarbeiter aber nicht mehr. Der Chef fährt selbstverständlich selbst.
Pantisano demonstriert Bodenständigkeit
Luigi Pantisano, der zwölfte Chef der Linkspartei, hat sich vorgenommen, kein Rücksitz-Funktionär zu werden. Den Fahrdienst des Bundestags nutzt er nach eigenen Angaben nur im Notfall, er deckelt sein Gehalt und hat versprochen, seine Mandatszeit auf zwei Legislaturperioden zu begrenzen.
Dass Pantisano den Normalo, der auf überlieferte Sitten pfeift, nicht spielen muss, ist seine Stärke und seine Schwäche zugleich. Im Winzig-Auto erzählt der 47-Jährige, dass er völlig unterschätzt habe, wie das neue Amt seine Wahrnehmung durch die Öffentlichkeit verändert habe. Wenn er sich früher als Fachpolitiker oder Stadtrat geäußert habe, habe man nicht jedes Wort auf die Goldwaage gelegt. Das sei jetzt anders.
Katastrophaler Start als Linken-Chef
Worauf Pantisano anspielt, ist klar: Auf das Skandal-Interview mit der "Bild"-Zeitung, in dem er noch vor seiner Wahl der CDU vorwarf, faschistische Politik zu betreiben: "Letztlich gibt es auch gar keinen Unterschied zwischen der CDU, die faschistische Politik macht, der AfD und den Faschisten selbst."
Das Gute: Nach diesem Satz war Pantisano schlagartig bekannt. Das Schlechte: Er sah seinen Fehler nicht ein, eierte herum, relativierte, verteidigte sich und entschuldigte sich dann doch. Bei der Wahl strafte ihn der Parteitag mit miserablen 53,3 Prozent ab. Die Co-Vorsitzende Ines Schwerdtner erzielte 85,7 Prozent.
Der lernende Vorsitzende Pantisano
Dass Die Linke unter seiner Führung lauter, respektloser und derber klingen wird, gehört zu den Versprechen, die der Sohn italienischer Einwanderer den Delegierten gegeben hat: "Ich bin aber auch jemand, der immer deutliche Worte findet, und damit versuche ich auch zu polarisieren. Das werdet ihr mit mir auch bekommen."
Zum Repertoire des Klassenkämpfers aus Baden-Württemberg gehört es, Kanzler Friedrich Merz einen "Versager" zu nennen, der vor der Linken "Angst haben" solle. Die Regierung schaue "mit Verachtung" auf Millionen Deutsche herab. Sachsen-Anhalt sei ein Ort, "wo jeder Zweite ein Nazi ist". Der deftige Ton kommt vor allem bei den zahlreichen jüngeren Neumitgliedern gut an. Andere, Ältere, seufzen.
Die Fehler am Anfang erklärt der neue Linken-Chef mit seiner Unerfahrenheit. "Ich sehe mich als lernenden Parteivorsitzenden", sagt Pantisano, während er den Kleinwagen durch Stuttgarts dichten Stadtverkehr steuert.
Zu diesen Premieren gehört auch das ZDF-Sommerinterview, dem sich Luigi Pantisano am Sonntag stellt. Zwar spricht der neue Vorsitzende der Linkspartei ständig mit Journalisten. Aber in einem Interview zu sitzen, das er sich selbst angeschaut habe, seit er als junger Mensch begonnen habe, sich für Politik zu interessieren: "Das ist schon speziell."
Die Termine der weiteren ZDF-Sommerinterviews:
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