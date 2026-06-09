FDP gewinnt neue Parteimitglieder mit Kubicki als Parteichef

Die FDP gewinnt nach Jahren des Mitgliederschwunds wieder neue Anhänger - 780 Eintritte stehen 80 Austritten seit dem Führungswechsel auf dem Parteitag Ende Mai gegenüber.

Wolfgang Kubicki ist auf dem FDP-Parteitag Ende Mai zum neuen Parteivorsitzenden gewählt worden. Er setzte sich in einer Kampfabstimmung gegen Marie-Agnes Strack-Zimmermann durch. Quelle: ddp

Die FDP mit ihrer neu formierten Führung verzeichnet wachsende Mitgliederzahlen. Wie die Partei den Zeitungen der Funke Mediengruppe mitteilte, traten seit dem Parteitag Ende Mai 780 Menschen in die Partei ein. Dem standen 80 Austritte gegenüber. FDP-Generalsekretär Martin Hagen sagte den Funke-Zeitungen:

Wir spüren seit Ostern und insbesondere nach der Wahl des neuen Führungsteams Rückenwind - auch bei den Mitgliederzahlen. Dass sich nach dem Parteitag viele Menschen zum Eintritt in die FDP entschlossen haben, motiviert uns. „ Martin Hagen, Generalsekretär der FDP

Die Mitgliederzahl der FDP schwankt nach Angaben der Funke-Zeitungen seit Jahren rund um die Marke von rund 70.000. 2021 lag sie mit 77.276 Mitgliedern auf einem zwischenzeitlichen Höchstwert, bis 2024 und dem Ende der Ampel-Koalition fiel sie um fast 10.000. Vor einem Jahr lag sie Parteiangaben zufolge bei etwa 69.000 - und steigt nun wieder.

Beim Bundesparteitag der FDP wurde der bayerische Landespolitiker Martin Hagen zum neuen Generalsekretär gewählt. Der schwarz-roten Bundesregierung warf er mangelnden Reformwillen vor. 31.05.2026 | 0:19 min

FDP stellt sich neu auf

Auf dem Parteitag am 30. und 31. Mai hatten die Liberalen Wolfgang Kubicki zum neuen FDP-Chef gewählt. Der Neustart verlief aber holperig. Kubicki musste sich gegen die spontan angetretene Gegenkandidatin Marie-Agnes Strack-Zimmermann durchsetzen.

Die Kampfabstimmung und die damit verbundene Richtungsdebatte hatte der Partei zumindest viel Aufmerksamkeit beschert. Bei der Bundestagswahl im vergangenen Jahr und den beiden Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz in diesem Jahr verpasste die Partei den Einzug in die Parlamente.

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Quelle: dpa