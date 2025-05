Olaf Scholz: Diese Songs sollen zum Zapfenstreich gespielt werden

Der geschäftsführende Bundeskanzler Olaf Scholz SPD ) wünscht sich für den Großen Zapfenstreich zu seiner Verabschiedung am kommenden Montag zwei Pop-Evergreens und ein klassisches Lied.

Wie der "Spiegel" und das ARD-Hauptstadtstudio am Donnerstag übereinstimmend berichteten, wird das Stabsmusikkorps der Bundeswehr zunächst das Lied "In My Life" von den Beatles spielen.