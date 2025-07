Pflegereform: Bundesrechnungshof warnt vor Finanzlücke

Die Haushaltsplanung von Bundesfinanzminister Lars Klingbeil SPD ) sieht bislang lediglich vor, die Pflegekassen durch Darlehen von 0,5 Milliarden Euro im laufenden und 1,5 Milliarden Euro im kommenden Jahr zu entlasten. "Die Gewährung des Darlehens löst die Finanzprobleme nicht", erklärten dazu jedoch laut "Bild am Sonntag" die Rechnungsprüfer. "An einer durchgreifenden Reform der SPV führt kein Weg vorbei", heißt es demnach in deren Schreiben in Bezug auf die Soziale Pflegeversicherung (SPV).