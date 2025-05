Schwarz-Rot: Koalitionsvertrag ist unterschrieben

Die Unterzeichnung des Koalitionsvertrages mit dem Titel "Verantwortung für Deutschland" in voller Länge

Zehn Wochen nach der Bundestagswahl ist die fünfte schwarz-rote Koalition in der Geschichte der Bundesrepublik besiegelt. Die Vorsitzenden von CDU CSU und SPD unterzeichneten in Berlin ihren 144 Seiten starken Koalitionsvertrag mit dem Titel "Verantwortung für Deutschland".

Die erste Bewährungsprobe für das Bündnis folgt am Dienstag. Dann wollen Union und SPD den CDU-Chef Friedrich Merz zum zehnten Bundeskanzler wählen.

Vor der Unterzeichnung des Koalitionsvertrags gab die SPD am Montag bekannt, wer für die Partei Minister werden soll.

Merz, Klingbeil und Söder optimistisch

Zehn Wochen nach der Bundestagswahl ist die fünfte schwarz-rote Koalition in der Geschichte der Bundesrepublik besiegelt. "Viele Menschen haben keine hohen Erwartungen an diese Regierung", so Politikwissenschaftler Karl-Rudolf Korte.

