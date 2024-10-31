  3. Merkliste
Reformationstag: Was am 31. Oktober gefeiert wird

Reformationstag am 31. Oktober:Als Luthers Thesen die Welt veränderten

Am Reformationstag wird alljährlich an die Gründung der evangelischen Kirche erinnert. Doch der Gedenktag, an dem Luther einst seine 95 Thesen verfasste, hat einen weiteren Zweck.

Denkmal des Reformators Martin Luther (1483 - 1546) mit der von ihm ins Deutsche uebersetzten Bibel in der Hand auf dem Marktplatz der Lutherstadt Wittenberg, (Sachsen-Anhalt)

Denkmal des Reformators Martin Luther auf dem Marktplatz von Wittenberg (Sachsen-Anhalt)

Quelle: Imago

Am Reformationstag erinnern Protestanten in aller Welt an die Anfänge der evangelischen Kirche vor rund 500 Jahren. Die vom damaligen Augustinermönch Martin Luther (1483-1546) um den 31. Oktober 1517 von Wittenberg aus verbreiteten 95 Thesen gegen kirchliche Missstände wurden zum Ausgang einer christlichen Erneuerungsbewegung.

Während der Gedenktag früher zur Abgrenzung der Protestanten gegenüber katholischen Christen genutzt wurde, wird er inzwischen im Geist der Ökumene gefeiert.

Was wollte Luther an der Kirche verändern?

Gleichzeitig wird der Reformationstag als Gelegenheit zur evangelischen Selbstbesinnung verstanden. Luther wollte die Kirche zum geistigen Ursprung der Botschaft des Evangeliums zurückführen.

Martin Luther in Nahaufnahme mit festem Blick

Eigentlich wollte Luther nur die Kirche reformieren und keine Politik betreiben, doch mit seinen Thesen stellte er das mächtige Papsttum in Frage.

01.01.2016 | 6:29 min

Die von Luther geforderten Reformen führten nicht nur zur Gründung der evangelischen Kirchen, auch die römisch-katholische Kirche hat sich seitdem grundlegend reformiert.

In welchen Bundesländern der Reformationstag ein Feiertag ist

Erst 150 Jahre nach der Reformation wurde der 31. Oktober zum Gedenktag. Kurfürst Johann Georg II. von Sachsen setzte den Tag im Jahr 1667 fest. Nach den Reformationsjubiläen 1717 und 1817 etablierte sich das Reformationsfest weiter.



Quelle: dpa

Der Reformationstag ist in den östlichen Bundesländern - außer Berlin - gesetzlicher Feiertag. 2018 haben außerdem die norddeutschen Bundesländer Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein den Reformationstag zum Feiertag erklärt. Damit ist am 31. Oktober in neun von 16 Bundesländern arbeitsfrei.

Quelle: epd
