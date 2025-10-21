Europa League: Maccabi verzichtet auf Ticket-Weitergabe an Fans

Anhänger von Maccabi Tel Aviv dürfen aus Sicherheitsgründen nicht zum Spiel bei Aston Villa. Der israelische Club will selbst dann keine Tickets ausgeben, wenn das Verbot fallen sollte.

Die Fans von Maccabi Tel Aviv werden das Spiel bei Aston Villa nicht im Stadium miterleben können. Quelle: dpa

Der israelische Fußball-Club Maccabi Tel Aviv will auch dann keine Tickets an seine Fans weiterreichen, wenn das Besuchsverbot für Gäste-Anhänger für das Europa-League-Spiel am 6. November bei Aston Villa aufgehoben wird.

Das Wohlergehen und die Sicherheit unserer Fans stehen an erster Stelle. Aufgrund harter Erfahrungen haben wir uns entschieden, jegliche Zuteilung von Tickets für Auswärtsfans abzulehnen. „ Mitteilung von Maccabi Tel Aviv

In der Vorwoche hatte die für die Ausstellung von Sicherheitszertifikaten für jedes Spiel im Villa Park verantwortliche Sicherheitsberatungsgruppe (SAG) den Clubs und der Europäischen Fußball-Union mitgeteilt, dass keine Auswärtsfans zugelassen werden.

Die Polizei der West Midlands habe demnach Bedenken hinsichtlich der öffentlichen Sicherheit außerhalb des Stadions, da mit möglichen Protesten zu rechnen sei.

Nach erneutem gegenseitigem Beschuss bleibt die Waffenruhe in Gaza instabil. Israel hat inzwischen Grenzübergänge wieder geöffnet. 20.10.2025 | 1:32 min

Maccabi wertschätzt "Bemühungen der britischen Regierung"

Daraufhin hatte es viel Kritik gegeben, unter anderem für Großbritanniens Premierminister Keir Starmer war es eine "falsche Entscheidung". Die UEFA verwies auf die Zuständigkeit der lokalen Behörden.

"Wir würdigen die Bemühungen der britischen Regierung und Polizei, beiden Fangruppen einen sicheren Besuch des Spiels zu ermöglichen, und sind dankbar für die unterstützenden Botschaften aus der gesamten Fußballgemeinde und der Gesellschaft", ließ Maccabi nun verlauten.

Dass zuletzt nach schweren Krawallen das Stadtderby zwischen Maccabi und Stadtrivale Hapoel Tel Aviv abgesagt werden musste, sei "vorschnell unseren Fans" zugeschrieben worden, heißt es in der Stellungnahme.

Es sei "eine vergiftete Atmosphäre entstanden, die die Sicherheit unserer Fans, die das Stadion besuchen möchten, stark in Frage stellt".

Israelische Turner dürfen bei der WM in Indonesien nicht teilnehmen. Der Sportgerichtshof CAS lehnt einen Einspruch gegen den WM-Ausschluss ab. 14.10.2025 | 2:17 min

Das ist der Hintergrund

Im Fußball, aber auch in anderen Sportarten gab es zuletzt immer wieder propalästinensische Proteste bei Sportereignissen mit israelischer Beteiligung.

Hintergrund ist das israelische Vorgehen im Gazastreifen. Auch nach der Vereinbarung zwischen Israel und der islamistischen Terrororganisation Hamas zu einem Waffenstillstand haben sich die Wogen nicht gänzlich geglättet.

