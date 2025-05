Test gegen Weltmeister: DEB-Männer unterliegen Tschechien

Die deutschen Eishockey-Männer haben sich im zweiten Testspiel gegen Tschechien deutlich gesteigert. Zwei Tage nach dem 0:7 gegen den aktuellen Weltmeister unterlag die Mannschaft von Bundestrainer Harold Kreis vor 4.615 Zuschauern in Regensburg mit 0:1 (0:0, 0:0, 0:1).

Franzreb mit herausragenden Paraden

Mitte des zweiten Drittels vergab Elis Hede die größte Chance für die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) zur Führung. Insgesamt sei das deutsche Spiel "viel besser", gab Angreifer Danjo Leonhardt vor dem Schlussabschnitt zu Protokoll. Bitter war der entscheidende Gegentreffer. In Überzahl bekam Deutschlands Abwehrspieler Colin Ugbekile den Puck ins Gesicht, Ondrej Kovarcik brach durch und erzielte das einzige Tor der Partie.

Nächste Tests in der Slowakei

Die nächsten Tests auf dem Weg zur Weltmeisterschaft, die vom 9. bis 25. Mai im schwedischen Stockholm und im dänischen Herning gespielt wird, bestreitet die deutsche Mannschaft am Mittwoch und Donnerstag (jeweils 18 Uhr) gegen das gastgebende Team aus der Slowakei.

In der WM-Gruppe trifft Deutschland in Herning auf Ungarn, Kasachstan, Norwegen, Schweiz, USA, Tschechien und Dänemark. Nach dem sensationellen Silber bei der WM 2023 war das deutsche Team 2024 im WM-Viertelfinale am späteren Vize-Weltmeister Schweiz gescheitert.