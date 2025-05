Eishockey-WM: Auftakt gegen Ungarn - DEB-Team direkt unter Druck

In Grunde ist das in der Vorrunde einer Eishockey-Weltmeisterschaft wie in einer Play-off-Serie: Sieben Spiele stehen an, vier Siege braucht es, um weiterzukommen. Aber es gibt da natürlich einen entscheidenden Unterschied: Es geht nicht stets gegen denselben Gegner; bei einer WM sind es sieben verschiedene. Und da fängt das Problem an.