Eishockey: DEB-Team verliert WM-Generalprobe gegen USA

Verteidiger Seider von den Detroit Red Wings trug zum ersten Mal das "C" auf dem Trikot. Der 24-Jährige übernimmt bei der WM in Schweden und Dänemark das Amt für den langjährigen Kapitän Moritz Müller, der wegen einer Schulterverletzung erstmals seit 2012 bei einer Weltmeisterschaft fehlt. Er trete "in große Fußstapfen", sagte Seider, der schon beim Silbercoup in Tampere einer der wichtigsten Führungsspieler war - nicht nur auf dem Eis.