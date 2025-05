Eishockey: DEB-Team feiert klaren WM-Auftaktsieg gegen Ungarn

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat einen Start nach Maß in die Weltmeisterschaft in Schweden und Dänemark hingelegt. Das Team von Bundestrainer Harold Kreis gewann am Samstag zum Auftakt im dänischen Herning ungefährdet mit 6:1 (2:0, 2:0, 2:1) gegen Aufsteiger Ungarn.