Frauenfußball: Infantino verrät wahrscheinliche WM-Gastgeber

Fifa-Präsident Gianni Infantino hat in seinem Grußwort beim Uefa-Kongress in Belgrad praktisch die Gastgeber für die Weltmeisterschaften der Fußballerinnen 2031 und 2035 verkündet. Das übernächste Turnier wird demnach in sechs Jahren in den USA stattfinden, möglicherweise mit Co-Gastgebern aus Nord- und Mittelamerika.